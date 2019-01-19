مستقبل الجامعات السعودية.. اجتماعات ونقاشات وبحث لمخرجات اللجان المكلفة

المواطن - الرياض

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عدداً من مديري الجامعات السعودية ووكلاء الوزارة.

وبحث آل الشيخ مع مديري الجامعات مخرجات اللجان المكلفة بدراسة بعض المواضيع والتنظيمات القائمة وإيجاد الحلول والاتجاهات الملائمة لها.

وتفاعل العديد من المعلمين وقيادات التعليم مع جهود الوزير للنهوض بالتعليم الجامعي، حيث دشن مغردون وسماً بعنوان “مستقبل الجامعات السعودية”.

حيث علق حساب المتوسطة الرابعة على “تويتر”، على هذه الاجتماعات التي تثري العمل التعليمي بقوله “التطلعات المستقبلية للتعليم وضع الخطط المستقبلية المدروسة ومناقشه نقاط الضعف والقوة بداية طريق النجاح بإذن الله وفقكم الله وبارك جهودكم”.

وتفاعل أ. د. منصور الزامل مع الوسم بقوله “متفائل خيرا بمعالي وزير التعليم / حمد آل الشيخ…وفقه الله لما فيه صلاح التعليم وسدد خطاه”.

وتفاعل حساب ابتدائية المحلة الأولى على “تويتر”، مع الوسم بقوله: “موفقين يارب ونظرة مستقبلية رائعة تخدم بلادنا”.

وغرد حساب المتوسطة التاسعة بخميس مشيط بقوله “عندما تتكاتف الجهود وتتضافر الأفكار والأهداف، حتمًا سوف تكون المعطيات والمخرجات هادفة ومثمرة بعون الله في مستقبل الجامعات السعودية”.