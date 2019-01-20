مسك الخيرية تعلن بدء التقديم ببرنامج صندوق التنمية للتدريب التعاوني

المواطن - الرياض

أعلنت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية (مسك الخيرية) عن بدء التقديم في (صندوق التنمية الصناعية السعودي للتدريب التعاوني)، وتقديم فرص التدريب التعاوني لطلاب وطالبات سنة التخرج في التخصصات المستهدفة التالية (المالية والاستثمار، والمحاسبة، والاقتصاد، والإحصاء، والتسويق، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكيميائية، وإدارة الأعمال، والموارد البشرية، والقانون، وعلوم الحاسب وأنظمة المعلومات، والعلاقات العامة)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

نبذة حول برنامج التدريب التعاوني بالصندوق:

– يتيح الصندوق الفرصة لطلاب وطالبات الجامعات السعودية والعالمية للتدريب العملي بإداراته المختلفة، ضمن برنامج التدريب التعاوني والتدريب الصيفي، وذلك وفق خطة تدريبية مصممة لكل طالب ، تُراعي تناول جميع الجوانب العملية في تخصص الطالب ، تتراوح فترة التدريب العملي ما بين ستة أسابيع وثمانية وعشرون أسبوعا ، يختبر خلالها الطالب والطالبة الحياة العملية الحقيقية وفق بيئة تدريبية وعملية مميزة.

برنامج مسك (صندوق التنمية الصناعية السعودي للتدريب التعاوني):

– الفئة المستهدفة (طلاب وطالبات سنة التخرج).

– المدة (من 6 أسابيع وحتى 28 أسبوعاً).

– الموقع: المملكة العربية السعودية (الرياض – مقر الصندوق).

– الفرص المتاحة: (10 فرص للتدريب في المرحلة الأولى) و (10 فرص للتدريب في المرحلة الثانية).

التخصصات المستهدفة:

1- المالية والاستثمار.

2- المحاسبة.

3- الاقتصاد.

4- الإحصاء.

5- التسويق.

6- الهندسة الكهربائية.

7- الهندسة الميكانيكية.

8- الهندسة الصناعية.

9- الهندسة الكيميائية.

10- إدارة الأعمال.

11- الموارد البشرية.

12- القانون.

13- علوم الحاسب وأنظمة المعلومات.

14- العلاقات العامة.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن لا يقل المعدل التراكمي عن 4 من 5 أو 3.2 من 4 (80%)

3- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

4- أن يكون التخصص من ضمن التخصصات المطلوبة.

5- اجتياز المقابلة الشخصية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/01/21م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).