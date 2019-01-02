مصادر لـ “المواطن” : عكايشي ينجح في معاقبة الاتحاد .. ومنع التسجيل وارد

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” أن غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم ستصدر قرارًا لصالح التونسي أحمد عكايشي ضد نادي الاتحاد.

وكان عكايشي قد نجح بفسخ عقده من طرف واحد؛ بسبب تحويله كلاعب استثمار من قبل إدارة الاتحاد، وهو ما استغله وكيل أعماله، بحسب مصادر “المواطن“؛ كون عكايشي حسب العقود الموقعة مع الاتحاد حضر كلاعب محترف في صفوف الفريق الأول.

ومن المتوقع أن تُشدد العقوبة على الاتحاد (التي قد تصل إلى منع تسجيل اللاعبين) من قبل غرفة فض المنازعات لاعتبارات عدة، أهمها أن الإدارة الاتحادية لم تستجب للمخاطبات الاستفسارية عن شكوى عكايشي، وكذلك لسوابق الاتحاد في ملف القضايا الدولية مع اللاعبين والمدربين.