مصر المقاصة ضد الأهلي .. المارد الأحمر ينجو من شر الإصابات منذ فترة طويلة

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي، التي أقيمت بالأمس ضمن لقاءات الجولة الحادية عشرة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2018- 2019.

وقدم المارد الأحمر مباراة أكثر من رائعة، كما نجح في الفوز بثلاثية نظيفة في لقاء مصر المقاصة ضد الأهلي والذي أقيم على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

ونجح المارد الأحمر في الخروج بالمباراة من بر الأمان، خاصة بعد عدم تعرض أي نجم من نجومه خلال لقاء مصر المقاصة ضد الأهلي للإصابة.

ويذكر أن مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي، هي المباراة الأولى للمارد الأحمر منذ فترة طويلة والتي تمر بدون خروج أي لاعب من الأهلي مصابًا، حيث منذ ثلاثة أشهر وتعود المارد الأحمر على فقدان أحد عناصره في كل مباراة يخوضها سواء كانت محليًّا أو إفريقيًّا.

وبعد فوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة في لقاء مصر المقاصة ضد الأهلي، صعد النادي الأهلي إلى المركز الثالث برصيد 30 نقطة ليتنافس مع بيراميدز صاحب المركز الثاني والزمالك صاحب المركز الأول على لقب الدوري المصري في الموسم الجاري.

ونجح اللاعب حسين الشحات نجم النادي الأهلي في أن يُسجل أولى أهدافه مع المارد الأحمر في بطولة الدوري المصري حيث أحرز هدفًا في مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي، ورفض الاحتفال أمام فريقه السابق.

كذلك شهدت مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي مشاركة اللاعب حمدي فتحي للمرة الأولى مع المارد الأحمر منذ انضمامه لنادي القرن الإفريقي قادمًا من نادي إنبي.

ويستعد المارد الأحمر يوم الاثنين المقبل لمواجهة فريق وادي دجلة في الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري، حيث يأمل الأهلي في الفوز الثاني على التوالي بعد الانتصار في لقاء مصر المقاصة ضد الأهلي والوصول إلى النقطة رقم 33 لمنافسة الزمالك وبيراميدز.