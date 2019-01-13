مصر تبدأ إجراءات طرح سندات دولية بقيمة 3- 7 مليارات دولار

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قال وزير المالية المصري محمد معيط يوم أمس الأحد: إن بلاده وافقت على طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار.

وأبلغ معيط الصحفيين على هامش مؤتمر سي آي كابيتال للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد في القاهرة، أن ”الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لطرح سندات دولية وتم بدأ الإجراءات… القيمة لن تقل عن ثلاثة مليارات دولار ولن تزيد عن سبعة مليارات دولار“.

كانت مصر جمعت في إبريل من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عامًا عند 4.75 و5.625 بالمائة على الترتيب.

وقال معيط للصحفيين: ”نائب الوزير ومساعد الوزير قاما برحلة ترويجية إلى اليابان وسنغافورة… من المقرر أن ألحق بهما الاثنين إلى اليابان وكوريا الجنوبية وهونج كونج والصين“.