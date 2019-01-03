مع الـ VAR .. الجميع يحتار

المواطن - محمد سمعه

منذ انطلاق منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والاعتراضات لا تتوقف من قِبل رؤساء الأندية والمسؤولين على تطبيق الحكم لتعليمات تقنية حكم الفيديو المساعد.

وكثيرًا ما اشتكى الكثير من المسؤولين في الأندية السعودية بسبب تعمد بعض الحكام عدم اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد في حسم بعض القرارات.

البداية كانت من النصر

واتجه سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر للحديث كثيرًا عن أن تقنية الـVAR ظلمت فريقه ، مقابل استفادة نادي الهلال منها كثيرًا في بعض المباريات.

وفي السياق ذاته قال سعود الشلهوب رئيس نادي الفيحاء إنه أعرب عن غضبه الشديد بسبب عدم حصول فريقه على ركلة جزاء مستحقة في مباراة الأهلي، تغاضى عنها حكم اللقاء الأساسي وحكام تقنية حكم الفيديو المساعد.

الاحتجاج يتواصل

وتواصلت الاحتجاجات بسبب عدم استخدام تقنية الـVAR في مكانها الصحيح، حيث تحدث محمد القاسم رئيس نادي التعاون عن عدم لجوء الحكام لتقنية حكم الفيديو المساعد في مبارياته وكان آخرها مباراة الرائد والتي خسرها نادي التعاون بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وتسببت اعتراضات محمد القاسم على حكام تقنية الفيديو والحكام الأساسيين في مبارياته في تغريمه مبلغ وقدره 20 ألف ريال من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

وكان ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي السابق سبق له الاعتراض على عدم حصول الراقي على ركلة جزاء خلال مباراة الهلال يوم 21 ديسمبر الماضي في بطولة الدوري، حيث قال بأن حكم المباراة لم يُكلف نفسه بالذهاب لتقنية حكم الفيديو المساعد والتأكد من صحة ركلة الجزاء للأهلي.

وتُطبق تقنية حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الجاري.