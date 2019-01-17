مكنون تحتضن اختتام تصفيات الرياض لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

المواطن - الرياض

اختتمت جمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون”، الخميس الماضي، التصفيات النهائية على مستوى منطقة الرياض لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها 21.

وشارك في التصفيات 14 طالبًا يمثلون الجهات التالية: جمعية مكنون، وجمعية تحفيظ الدرعية، وجمعية تحفيظ الزلفي، وجمعية تحفيظ الخرج، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأمير سطام بالخرج.

وأسفرت التصفيات عن ترشح الطلاب أدناه للتصفيات النهائية والتي ستكون على مستوى المملكة.

الفرع الطالب المرشح الجهة الدرجة الأول محمد سلطان مقرن المقيرن جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض -محافظة الدرعية- 94.87 الأول محمد سليمان سعود الحمد جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض -محافظة الزلفي- 93.25 الثاني إبراهيم محمد عبد العزيز العويد جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض 99.03 الثاني حمود راشد حمود الثنيان جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض -محافظة الزلفي- 93.37 الثالث عبد العزيز محمد مبارك الجربوع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض 98.02 الرابع عبد الله احمد عبد الرزاق المطوع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض -محافظة الزلفي- 99.00 الخامس عبد العزيز عبد الله سليمان البواردي جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض 99.25