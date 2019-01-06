مكنون للطلاب والطالبات: عوداً حميداً
مع بداية الفصل الدراسي الثاني

مكنون للطلاب والطالبات: عوداً حميداً

2019/01/06
الساعة 2:01 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تستأنف مساء اليوم الأحد 30 / 4 / 1440هـ الدراسة في عموم حلقات تحفيظ القرآن الكريم والمدارس النسائية بمدينة الرياض التابعة لجمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون”، حيث سينتظم للدراسة في هذا اليوم مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام 1439هـ/1440هـ (151,879) طالباً وطالبة، يستقبلهم (17,998) معلماً ومعلمة، بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي.

وبهذه المناسبة يسر جمعية مكنون أن تزف لجميع المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات التهنئة بانطلاق الفصل الدراسي الثاني لهذا العام وعوداً حميداً.

كما تأمل أن يكونوا قد قضوا أمتع الأوقات في إجازتهم، وتدعوهم مع بداية الفصل إلى بذل مزيد من الجهد والمثابرة في تعلم وتعليم كتاب الله تعالى، سائلة المولى لهم دوام التوفيق والنجاح.



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