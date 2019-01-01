منتخب السعودية لكرة القدم .. واستعادة الأمجاد الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

أيام قليلة تفصلنا على انطلاق منافسات بطولة كأس آسيا 2019، وتُمني الجماهير استعادة منتخب السعودية لكرة القدم لبريقه القاري؛ وتحقيق اللقب الغائب عن خزائن الأخضر منذ عام 1996.

وتُقام بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، ويقع منتخب السعودية لكرة القدم في المجموعة الخامسة، والتي تضم منتخبات كوريا الشمالية، لبنان وقطر.

ويحتل منتخب السعودية لكرة القدم المركز الـ69 عالميًا، والخامس على الصعيد الآسيوي، وذلك وفقًا للتصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قبل المشاركة في البطولة الآسيوية.

وشارك منتخب السعودية لكرة القدم 9 مرات من قبل في بطولة كأس آسيا، وكانت البداية في نسخة عام 1984، والتي حقق فيها الأخضر مفاجأة كبرى بالتتويج باللقب، وحافظ عليه في النسخة التالية التي أُقيمت عام 1988.

وتوج منتخب السعودية لكرة القدم بلقبه الثالث في بطولة كأس آسيا عام 1996، وخسر الأخضر المباراة النهائية مرتين عامي 2006 و2007.

وقدم منتخب السعودية لكرة القدم مستوى جيدًا؛ تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، خلال منافسات عام 2018، حيث خاض العديد من الوديات القوية قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم.

ونجح منتخب السعودية لكرة القدم في الفوز على الجزائر واليونان، وفرض التعادل على أوكرانيا، وخسر بصعوبة أمام إيطاليا وألمانيا.

ورغم بداية منتخب السعودية لكرة القدم لمنافسات كأس العالم 2018، بالخسارة بخماسية أمام روسيا، إلا أن بيتزي عالج الأخطاء؛ وخسر بصعوبة بالغة أمام أوروغواي، قبل أن يفوز على مصر في المباراة الأخيرة.

وخاض منتخب السعودية لكرة القدم عددا من المباريات الودية بعد المونديال، استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا 2019، وكان آخرها مواجهة كوريا الجنوبية، التي انتهت بالتعادل السلبي.