منتدى دافوس يواصل أعماله.. والجدعان والتويجري وسارة السحيمي يتحدثون

المواطن - الرياض

واصل منتدى دافوس أعماله اليوم الخميس لبحث مستقبل الإقتصاد في العالم.

وقال وزير المالية محمد الجدعان خلال جلسات المنتدى إن المملكة أعلنت عن أكبر ميزانية في تاريخها لتطوير الاقتصاد المحلي، موضحًا أن المملكة عملت على العديد من المشاريع في البنية التحتية بدعم وتمويل من القطاع الخاص.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري أنه تم وضع العديد من الصناديق الاستثمارية لدعم التنمية في المملكة، مشيرًا إلى أن المملكة قدمت 68 مبادرة العام الماضي لدعم سوق العمل.

وأردف التويجري: “نعمل على تحفيز القطاع الخاص وخلق العديد من الوظائف”.

أما سارة السحيمي رئيس مجلس إدارة تداول، فصرحت بأن المملكة تعمل على تطوير النظام المالي لسوق المال، حيث تم إجراء العديد من المناقشات لتطوير سوق المال السعودي.

وتابعت السحيمي أن المملكة انضمت في عام 2018 إلى مؤشر الأسواق الناشئة “فوتسي”، وأن المملكة مستمرة في تطبيق التقدم التقني في أسواق المال.

وتشهد قمة دافوس 2019 غيابات عالمية مؤثرة، وسط اضطرابات وأزمات سياسية تستحوذ على اهتمام قادة الدول، إذ ألغى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وغيره من زعماء العالم الرئيسيين رحلاتهم إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس للتعامل مع أمور أكثر إلحاحاً في بلادهم.

وتعتبر القمة السنوية، التي انطلقت الثلاثاء الماضي، أفضل فرصة خلال العام للقاء الرؤساء التنفيذيين، ومحافظي البنوك المركزية، ورجال المال في وول ستريت، والمنظمين المؤثرين، وأهم السياسيين، بالإضافة لوسائل الإعلام.

ويحضر المنتدى الذي يقام سنوياً مسؤولو 1000 شركة ومؤسسة اقتصادية عالمية متعددة الجنسيات، وعدد كبير من السياسيين وكبار رجال الأعمال وقادة الاقتصاد والمسؤولين بالعديد من دول العالم، وتشهد جلسات المنتدى العديد من النقاشات حول تحديات العالم الاقتصادية والبيئية وقضايا إقليمية.