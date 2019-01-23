من أم قيس الأردنية للحد الجنوبي.. الرحالة الزهراني يختم رحلته للتعريف بمرضى التوحد

المواطن - خالد الأحمد - جازان

وصل الرحالة الدكتور محمد بن بخات الزهراني إلى آخر نقطة بالحد الجنوبي بمنطقة جازان مساء اليوم الأربعاء، برفقة 17 دراجًا من فريق جازان رايدرز، وبالتعاون مع الشرطة العسكرية بالقوات المسلحة، وذلك بعد إتمام رحلته التي انطلقت من الأردن، وتحديدًا من شمالها من مدينة أم قيس المطلة على بحيرة طبريا إلى جازان، على دراجته الهوائية بمسافة تبلغ أكثر 2550 كم، حاملًا معه رسالة هدفها التعريف بالمصابين باضطراب التوحد، وبتغطية خاصة من صحيفة “المواطن”.

واستغرقت الرحلة من الزهراني 27 يومًا، مر خلالها بعدد من المحافظات السعودية، ليختم رحلته بآخر نقطة بمحافظة الحرث بالحد الجنوبي قبل مغرب اليوم، ناقلًا رسالته ومعرفًا بفئة المصابين باضطراب التوحد.

يذكر أن الرحالة الزهراني تم استقباله لدى وصوله المنطقة قبل يومين من قبل فريق جازان رايدرز للدراجات الهوائية، والذي قام بزف البطل واحتفل بانجازه بالتعاون مع جمعية ذوي اضطراب طيف التوحد الخيرية بجازان “لدن”، وذلك في فندق البرج الوثير بمدينة جازان، وتم تكريمه من قبل الجمعية ومنحه العضوية الفخرية؛ كما تم إهداؤه تيشيرت فريق جازان رايدرز، وتناول طعام العشاء.