من_اصدر_قرار_نقل_المباراه ؟ .. حيرة شديدة والتفسير مطلوب من اتحاد القدم

المواطن - محمد سمعه

قرر عادل البطي، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، التقدم باستقالته من رئاسة اللجنة؛ وذلك بسبب عدم علمه بقرار نقل مباراة النصر وأحد في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووضعت استقالة عادل البطي، الاتحاد السعودي لكرة القدم أمام مشكلة كبيرة؛ حيث أصبح اتحاد القدم مُطالبًا في الفترة الحالية بتقديم تفسير مقنع وإجابة مناسبة حول هوية الشخص والذي أصدر البيان والذي تم التأكيد فيه على نقل مباراة النصر وأحد دون علم رئيس لجنة المسابقات عادل البطي في ذلك الوقت.

أسئلة مُوجهه لاتحاد القدم:

وعلى الفور انتشر وسم ” #من_اصدر_قرار_نقل_المباراه ” في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمملكة بسرعة الصاروخ، بعد القرار المفاجئ من عادل البطي، كما أن سبب استقالته أثار الحيرة وجعل كافة الأسئلة والاستفسارات تُوجه لاتحاد القدم للرد عليها وإيضاح الأسباب.

وكان البيان الذي صُدر أقر بنقل مباراة النصر وأحد في الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة؛ وذلك بسبب عدم صلاحية ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في مقر النصر لإقامة المباريات عليه؛ لعدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة به.

ملعب الجامعة ملك لـ الهلال:

ويذكر أن نادي الهلال كان رفض في وقت سابق فكرة إقامة مباريات لنادي النصر على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث أكد الأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال أن الملعب مُخصص فقط لمباريات الزعيم في بطولة الدوري.