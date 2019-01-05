مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.. هكذا تجمع المملكة بين التقاليد والجمال

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

سلطت شبكة “ABC” الأميركية الضوء على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يُقام سنويًا في صحراء الدهنا، مشيرة إلى أنه حدث فريد يجتذب الآلاف من المحبين لتلك المسابقات من كافة أنحاء المملكة.

وأشارت الشبكة الأميركية إلى أنه في كل عام يسافر مئات الآلاف من المشاهدين وأكثر من 30 ألف جمل إلى منطقة الدهنا الصحراوية، على بعد 90 دقيقة جنوباً من الرياض، للمشاركة في المسابقة التي تستمر لمدة شهر، مؤكدة أن ذلك يمثل مشهداً يجمع بين الجمال والتقاليد والثروة الهائلة.

وأوضحت أنه يتم عرض المئات من الإبل أمام الحُكام الذين يبحثون عن السمات الأكثر روعة في الجمال، مثل العنق الطويل وشكل الأنوف ولونهم وحجم أجسامهم وآذانهم، بالإضافة إلى الطريقة التي يمشون بها.

وعند الاستقرار على الجمل الأكبر، يمنح صاحبه مليون ريال، وهو الأمر الذي يخلق منافسة شرسة بين العديد من الأفراد، وذلك وفقًا لما نقلته الشبكة الأميركية.

وبيَنت شبكة ABC، أن مثل أي منافسة عالية الرهان، هناك مبادئ توجيهية صارمة لأي شخص يتطلع لإدخال الجمال في المهرجان، مشيرة إلى أن المشاركة متاحة فقط للجمال الإناث الأصيلة من المملكة، كما لا يسمح بالإبل القادمة من الخارج.

ويجتذب المهرجان العديد من أصحاب الجمال، والذين يسيرون مع قطيعهم لأيام عبر الصحراء للمشاركة، بالإضافة إلى الاهتمام الشديد بجمال تلك الإبل.

ويتم فحص الإبل من قِبل الأطباء البيطريين الذين يبحثون عن أمراض وعلامات طبيعية المظهر، وهو فحص مصمم للكشف على أي غش.

وقبل أيام فقط من مسابقة 2018، تم استبعاد 12 جملاً بعد أن تم الكشف عن حقنها بالبوتوكس لتجميل الشفاه والأنف والفك.