مواعيد وأماكن بيع تذاكر مباراة #الهلال_هجر

المواطن - وليد الحربي

طرحت إدارة الفريق الكروي الأول بنادي هجر اليوم ، تذاكر المباراة التي ستجمع الفريق مع نادي الهلال، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقامة يوم الأربعاء 16 يناير عند الساعة الخامسة وخمس وخمسين دقيقة، على ملعب الأمير “عبدالله بن جلوي” في مدينة “الأحساء”.

‏وأعلن فريق هجر عبر بيانٍ صحفي للجماهير الراغبة في الحصول على تذاكر المباراة، عن أنه سيتم بيع تذاكر المباراة في عدة أيام وعبر عدة نقاط للبيع وهي: ‏جميع فروع كازا باستا في مدينة “الأحساء” ليومي الاثنين 14 يناير والثلاثاء 15 يناير.

وسيبدأ بيع التذاكر اليوم عند الساعة 5:00 مساءً وينتهي عند الساعة 8:00 مساءً، فيما سيتم إكمال بيع تذاكر المباراة يوم الثلاثاء عند الساعة 2:00 مساءً وينتهي البيع عند الساعة 8:00 مساءً .