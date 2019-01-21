موانئ تحقق نمواً في أطنان البضائع المناولة خلال 2018

موانئ تحقق نمواً في أطنان البضائع المناولة خلال 2018

2019/01/21
الساعة 1:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1760
0
طباعة
المواطن - الرياض

حققت الموانئ السعودية نمواً في إجمالي أطنان البضائع المناولة، وذلك خلال عام 2018م عبر مناولتها 267 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 3.53%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2017م، البالغة 258 مليون طن.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، فقد حققت الموانئ السعودية أيضاً نمواً في إجمالي أطنان الحاويات الصادرة والواردة خلال عام 2018م بواقع 72 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 3%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2017م، البالغة 70 مليون طن.

ويأتي هذا النمو في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ “موانئ” الهادفة إلى تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تتولى مسؤولية تنظيم إدارة 9 موانئ سعودية وتشرف على تشغيلها وتطويرها، 6 منها موانئ تجارية، و 3 صناعية، يطل أربعة منها على ساحل الخليج العربي، وخمسة على ساحل البحر الأحمر، والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً بجميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية التي تقام في جميع مدن ومناطق المملكة.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم