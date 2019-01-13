موجة غبار على الرياض وتدني الرؤية في الخرج والدوادمي

المواطن - الرياض
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على عدة أنحاء من منطقة الرياض.
وقال الإنذار المبكر في تنبيه له قبل قليل إن هذه الحالة ستمتد على الرياض وتشمل الخرج ، الدوادمي والأجزاء المجاورة لها حتى منتصف الليل.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقرير لها عن طقس الغد استمرار نشاط الرياح الجنوبية على مناطق وسط وشرق المملكة مثيرة للأتربة والغبار، بينما يتوقع هطول أمطار رعدية تسبق بنشاط رياح سطحية وتدن في الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة وعلى حفر الباطن والقيصومة كذلك منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل منها.
كما توقعت الأرصاد انخفاضًا في درجات الحرارة على منطقتي تبوك والجوف تصحب برياح شمالية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار. ويمتد تأثير الموجة الباردة على مناطق الحدود الشمالية ، حائل ،القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة.
كما توقعت الأرصاد انخفاضًا في درجات الحرارة على منطقتي تبوك والجوف تصحب برياح شمالية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار. ويمتد تأثير الموجة الباردة على مناطق الحدود الشمالية ، حائل ،القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة.