موعد مباريات الخميس في ربع نهائي كأس آسيا 2019

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم مباريات دور الثمانية في بطولة كأس آسيا 2019، والمقامة حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة بمباراتين.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي فيتنام واليابان حيث تبدأ في تمام الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية على ملعب آل مكتوم بنادي النصر.

أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي الصين وإيران حيث تبدأ في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وكان منتخب فيتنام تأهل لدور الثمانية بعد إقصائه للمنتخب الأردني في دور ثمن النهائي، أما منتخب اليابان فتأهل لدور الثمانية بعد إقصائه للمنتخب السعودي يوم الاثنين الماضي.

أما منتخب الصين فنجح في إقصاء منتخب تايلاند، وتأهل منتخب إيران لدور ربع النهائي على حساب منتخب سلطنة عمان.