ميدو: #الوحدة لا يرغب في ضم أي لاعب من الزمالك

المواطن - محمد سمعه

نفى المصري أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي الوحدة، رغبة فريقه في التعاقد مع أي لاعب من نادي الزمالك المصري، بعد ضم اللاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو على سبيل الإعارة.

وتحدث ميدو في تصريحات صحفية قائلًا: لا أفكر على الإطلاق في ضم حمدي النقاز أو اللاعب محمود الونش من نادي الزمالك، وكل ما يُقال حول هذا الأمر هو مجرد شائعات فقط لا غير.

وكان ميدو نجح في قيادة الوحدة للفوز في ثاني مباراة للفريق على التوالي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدف دون رد في الجولة السادسة عشرة من عمر المسابقة.

وقاد ميدو نادي الوحدة في ثلاث مباريات، حيث خسر من الفيصلي بثلاثية دون رد، وهزم النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف، وفاز على الفتح بهدف نظيف.

يحتل نادي الوحدة حاليًّا المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 27 نقطة.