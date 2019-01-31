ميدو: من الصعب تأهل #الوحدة لبطولة آسيوية .. ولم أرد رحيل تيسير

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب المصري أحمد حسام” ميدو” المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة أنه سيكون من الصعب على فريقه التواجد في المربع الذهبي بالموسم الجاري في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث ميدو خلال برنامج في المرمى على قناة ” العربية” قائلًا: بداية عملي مع الوحدة كانت كمستشار فني للنادي، ثم بعد ذلك وقعت بشكل نهائي على عقد حتى نهاية الموسم الجاري كمدير فني للفريق الأول بعد الاتفاق مع حاتم خيمي رئيس النادي.

وأضاف ميدو: من الصعب للغاية تأهل الوحدة لبطولة آسيوية في الموسم المقبل، خاصة في ظل وجود منافسين كبار لديهم دعم مالي وإمكانيات كبيرة مثل الهلال والنصر والأهلي والشباب، ولكن الوحدة سيقاتل بالطبع لإنهاء الموسم بشكل جيد.

وأكمل ميدو حديثه قائلًا: لم أرغب في رحيل تيسير الجاسم عن الوحدة للأهلي، وجلست معه وحاولت إقناعه ولكنه كان متمسكًا بالانتقال للأهلي وهو النادي والذي انطلق منه وبدأ مسيرته، احترمت هذا كثيرًا وتمنيت له التوفيق.

وتابع ميدو: أعتمد على الحماس فقط بنسبة 25% من عملي ولكن لا بد من وضع خطط فنية وجمل تكتيكية للفوز بالمباريات، الحماس ورفع الروح المعنوية لن يكون كافيًا لتحقيق الانتصارات والفوز.

يحتل نادي الوحدة حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة.