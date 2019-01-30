ميلان .. تركيز.. تطوير.. وبياتيك نقطة تحول

المواطن - مروة نبيل

تمكن نادي ميلان من التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، بعد فوزه بهدفين دون رد على الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، ليواصل الروسونيري تألقه خلال الفترة الماضية.

ونجح المدير الفني جينارو جاتوزو في تطوير أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان مؤخرًا، حيث إنه تعادل مع نابولي سلبيًّا بداية الأسبوع الحالي ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، قبل أن يُعدل من خططه ويُطيح به من كأس إيطاليا.

واستطاع ميلان تحجيم أداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي في مباراة كأس إيطاليا بعكس اللقاء الذي جمع بينهما في الكالتشيو، وعمل على تقريب الخطوط بين اللاعبين، ما ساهم في تألق الروسونيري.

وكان تركيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي هو السمة الأبرز طوال أحداث مباراة نابولي، ما منحهم الفوز والتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

وساهم الوافد الجديد كريستو بياتيك في ظهور هجوم ميلان بشكل مميز في مباراة نابولي بالأمس، ونجح في تسجيل ثنائية في أول لقاء له بقميص الروسونيري.

وكان كريستو بياتيك نجم مباراة ميلان ونابولي الأول، ونجح في التفوق على الثنائي الدفاعي كوليبالي وماكسيموفيتش خاصة في الكرات العالية، واستغل مهاراته في المراوغات لإجبار لاعبيه على ارتكاب أخطاء؛ ما تسبب في حصولهم على بطاقات.

واعتمد جاتوزو على الكرات الطولية من دفاع ميلان للمهاجم بياتيك، وكانت سببًا رئيسيًّا في تسجيله لهدفين في شباك نابولي.