ناقد رياضي: بقاء كلاتنبيرج وإدارته للمباريات حتى الآن مصيبة

المواطن - محمد سمعه

قال مساعد العبدلي الناقد الرياضي إن بقاء الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرج واستمرار إدارته لمباريات في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هو مصيبة.

وتحدث مساعد العبدلي لبرنامج الوقت الأصلي قائلًا: كلاتنبيرج شوّه مباراة الأهلي والتعاون في الدوري، بقاؤه حتى الآن مصيبة، حقيقة لا أعلم سبب استمراره.

جدير بالذكر أن عبدالله اليوسف المتحدث الرسمي باسم نادي التعاون كان انتقد الحكم كلاتنبيرج بسبب سياسته في إدارة مباراة الأهلي، مضيفًا أن الحكم الإنجليزي كان السبب الرئيسي وراء خسارة التعاون من الراقي.

ويذكر أن مارك كلاتنبيرج كان يتولى رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم ولكن تمت إقالته فيما بعد.

وأوضح قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن سبب استمرار مارك كلاتنبيرج في الدوري السعودي هو قدرته على جلب حكام مميزين لإدارة المباريات القوية في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعرّض قصي الفواز رئيس اتحاد القدم في وقت سابق لانتقادات عديدة وذلك بعد خروج المنتخب السعودي من بطولة كأس أمم آسيا 2019، بالإضافة إلى هجوم شديد من سعود آل سويلم رئيس نادي النصر بسبب الأخطاء التحكيمية والتي تم ارتكابها في مباراة النصر وأحد في الدوري.