نانسي عجرم توجه رسالة للجيش اللبناني.. هذا ما قالته

المواطن - متابعة

وجهت الفنانة والمطربة اللبنانية الشهيرة نانسي عجرم، رسالة ضمنية إلى الجيش اللبناني أشادت من خلالها بالمواقف الإنسانية التي تصدر من الجنود بين الحين والآخر.

وأشادت المطربة نانسي عجرم بالجيش اللبناني، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت نانسي عجرم مقطع فيديو ظهر فيه أحد أفراد الجيش اللبناني وهو يمنح طفلة “تتسول” طعامًا في العاصمة اللبنانية “بيروت”.

وكتبت نانسي عجرم تغريدة علقت من خلالها على المقطع بقولها “لازم كلنا نكون مثل الجيش اللبناني تحية من قلبي لقلب كل جندي بالجيش اللبناني”.

الجدير بالذكر أن “نانسي” طرحت مؤخرًا أغنية “بدنا نولع الجو”، وهي من كلمات سمير نخلة، وألحان جوزيف جحا، ومن إخراج سمير سرياني.