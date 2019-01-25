نجيب الإمام: قلق الملعب يُربك حسابات #النصر و#أحد

المواطن - محمد سمعه

أكد التونسي نجيب الإمام نجم نادي الهلال والمنتخب التونسي السابق أن الأزمة المُثارة حول عدم اختيار ملعب مباراة النصر وأحد ستؤثر بالسلب على الفريقين.

وتحدث نجيب الإمام خلال برنامج الوقت الأصلي قائلًا: هناك تأثير ذهني ونفسي فيما يحصل الآن، في عدم معرفة أين سيُلعب لقاء النصر وأحد.

وتابع نجيب الإمام: التأثير سيكون سلبي وسيُربك حسابات الفريقين خاصة فالنصر مُنافس وأحد يخشى الهبوط.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم أصدرت بيانًا أكدت فيه أن مباراة النصر وأحد ستُقام يوم الاثنين المقبل على ملعب مدينة المجمعة في المجمعة.

وبسبب البيان، فقد تقدم عادل البطي رئيس لجنة المسابقات باستقالته من منصبه لاحتجاجه على إصدار البيان دون علمه.

وكان نادي النصر تقدم بطلب نقل مبارياته في الرياض من ملعب الملك فهد وملعب الملز لسوء أرضيتهما إلى ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بمقر النادي.