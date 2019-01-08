نصيحه_للممرضه_السعوديه .. استمري وأثبتي وجودك ودعوة صادقة من مريض تكفي

المواطن - الرياض

عبر العديد من المواطنين عن دعمهم للممرضة السعودية التي اقتحمت هذا المجال وأثبتت كفاءتها فيه.

وأكد المغردون أن نجاح المرأة السعودية في القطاع الصحي هو جزء من منظومة النجاح التي تقدمها المرأة في كافة المجالات.

وأطلق المواطنون وسمًا على تويتر بعنوان ” نصيحة للممرضة السعودية ” قدموا فيه نصائحهم للممرضات وغيرهن من المواطنات العاملات في المملكة.

في البداية قال الدكتور خالد النمر : استمري وأثبتي وجودك فكلنا نفخر بك فيما قال عبدالملك العنزي : التوفيق والإبداع والنجاح.

وأضاف ياسر :” أقسم بالله إنني أتمنى جميع الكوادر النسائية في المستشفيات من بنات وطني وكلي فخر بهم”.

بدوره قال رائد الدلبحي: “استمري فأنت أهل للثقة وهنيئاً لكن بهذه المهنة وهنيئاً للتمريض بكم يكفي أنها أثبتت نفسها رغم التحديات والصعوبات التي كانت في طريقها .. الممرضة السعودية عملة نادرة “.

وقالت شروق: “التمريض مهنة نبيلة وإلا ما أطلق على الممرضة اسم ملاك الرحمة”.

أما نجود فقالت :” أهنئ الممرضة السعودية المحتشمة التي تؤدي عملها على أكمل وجه وتراقب الله في عملها”.

بدورها تفاعلت الممرضة “وتين الروح ” مع الوسم بقولها : “ما نحتاج نصائح ولله الحمد يكفي أننا نؤدي العمل على أكمل وجه ونحلل رواتبنا بكل أمانة .. دعوة من مريض تكفينا أفضل من تغريدة بتويتر تنشر السلبية بمعنوياتنا”.