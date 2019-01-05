نيابة عن الملك سلمان .. أمير الرياض يرعى حفل السباق السنوي على كأس الوفاء

المواطن - الرياض

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية- حفظه الله- رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل سباق نادي الفروسية السنوي على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير “كأس الوفاء” بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

ولدى وصول سموه ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، كان في استقباله صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان المستشار بالديوان الملكي عضو مجلس إدارة نادي الفروسية، ومدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع.

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط العاشر على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير ومسافته 2000 متر لإنتاج السعودية لجميع الدرجات الفئة الثانية، وجائزته 500 ألف ريال، وتمكن الجواد “بإذن الله” لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز من تحقيق المركز الأول.

وفي نهاية الشوط سلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الكأس لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.

وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي.

وحضر حفل السباق صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود الكبير وصاحب السمو الأمير محمد بن فهد بن سعود الكبير وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن سعود الكبير وأصحاب السمو الأمراء وعدد من المسؤولين.