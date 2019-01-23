هايبر إكس تطلق سماعة جديدة لعشاق الألعاب

المواطن - متابعة

أطلقت شركة “هايبر إكس” سماعتها Cloud Mix الجديدة لعشاق الألعاب، والتي يمكن استعمالها أثناء التنقل كسماعة رأس بتقنية البلوتوث.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنها تهدف من خلال سماعتها Cloud Mix السلكية الجديدة لتلبية متطلبات عشاق ألعاب الفيديو بشكل أساسي؛ حيث إنها تتضمن اثنين من المشغلات ثنائية الغرف 40 مم، وتعمل في نطاق تردد 10 و40 هرتز، وتعتمد الشركة على مصادقة الصوت Hi-Res.

ولتعزيز راحة الاستعمال تأتي سماعة الرأس الجديدة مبطنة بفوم ناعم مع كسوة من الجلد الصناعي، ولضمان المتانة الفائقة فإن إطار السماعة مصنوع من الألومنيوم، كما يمكن خلع الميكروفون الظاهر أثناء الاستعمال الجوال للسماعة، وبالتالي يمكن استخدام الميكروفون المدمج في السماعة مباشرة.

وتعمل سماعة هايبر إكس Cloud Mix أثناء التنقل عن طريق تقنية البلوتوث، وتروج الشركة الأمريكية للبطارية المدمجة، بأنها فترة التشغيل تمتد حتى 20 ساعة، ويتم التحكم في شدة الموسيقى والأغنيات عن طريق الأزرار المركبة في السماعة.