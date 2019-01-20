هدرسفيلد ضد مان سيتي .. السيتيزن يفوز بثلاثية ويواصل مطاردة ليفربول

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة هدرسفيلد ضد مان سيتي، التي أُقيمت على ملعب “كيركليس”، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز السيتيزن بثلاثية دون رد.

وبدأت مباراة هدرسفيلد ضد مان سيتي بشكل سريع من لاعبي السيتيزن، ونجح دانيلو في ترجمة سيطرة فريقه إلى أهداف، وهز الشباك في الدقيقة 18، لينتهي الشوط الأول بتأخر أصحاب الأرض بهدف نظيف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة هدرسفيلد ضد مان سيتي اليوم، استغل رحيم ستيرلينج عرضية مميزة من ليروي ساني، وحولها برأسه إلى هدف في الدقيقة 54.

وبعد دقيقتين من هدف سترلينج، عزز ليروي ساني تقدم فريقه، وهز شباك أصحاب الأرض بهدف ثالث، وهدأ أداء السيتيزن بعد ذلك، ليُشكل هدرسفيلد خطورة ضد مان سيتي أملًا في تقليص الفارق.

وكاد السيتيزن أن يُسجل الهدف الرابع في الدقيقة 86 من أحداث مباراة هدرسفيلد ضد مان سيتي عن طريق لبيرناردو سيلفا، إلا أن الحارس لويس تصدى لتسديده، لينتهي لقاء الجولة الـ23 بفوز مانشستر سيتي بثلاثية دون مقابل.

وبعد مباراة هدرسفيلد ضد مان سيتي اليوم، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالسيتيزن مطاردة ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الريدز.

وتجمد رصيد أصحاب الأرض في مباراة هدرسفيلد ضد مان سيتي اليوم عند 11 نقطة، ليتذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.