هلال المدينة المنورة يكشف استعداداته ويحذر من التقلبات الجوية

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة المنورة

أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، خالد بن مساعد السهلي، أن هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة في ظل ما شهدته منطقة المدينة المنورة من هطول الأمطار منذُ ساعات فجر اليوم الاثنين وجريان بعض الأودية، رفعت أهبة الاستعداد والجاهزية داخل المدينة والمحافظات التابعة لها.

وقال السهلي: إنه تم استدعاء عدد من الفرق الإسعافية وتشغيل مركز القيادة والتحكم لقيادات المنطقة والتطوع، وفي حالة الاحتياج أو زيادة الحالات عن المعدل الطبيعي اليومي للحالات وحدوث أي طارئ لا قدر الله سيتم على الفور البدء بخطة الطوارئ وإشعار جميع الموظفين بذلك واستدعاؤهم وتشغيل مركز الإسناد والدعم بالطاقة القصوى.

وباشر هلال المدينة المنورة 86 بلاغًا، منها 52 حالة منقولة، و34 حالة غير منقولة، فيما باشرت الفرق التطوعية 67 حالة منها 47 حالة منقولة.

أما مقدمي الخدمة الإسعافية بالمنطقة والمسجد النبوي الشريف، فداخل المسجد النبوي الشريف والساحات المحيطة به بلغ عدد الفرق التطوعية 9 فرق عربات جولف بعدد 34 متطوعًا، وفرقتي إسعاف، وفرقة عناية طبية.

وبالنسبة إلى داخل المدينة المنورة، فعدد الفرق الإسعافية وصل إلى 17 فرقة إسعافية بعناية طبية متقدمة، و2 قيادة ميدانية، و4 فرق إسناد.

وفي المحافظات والقرى التابعة للمنطقة، فوصل عدد الفرق الإسعافية 22 فرقة إسعافية، و5 فرق نقل غير إسعافي.

ودعا الهلال الأحمر السعودي إلى اتباع التوجيهات التي تصدرها الجهات المختصة وتوخي الحيطة والحذر في الطرق السريعة والتقيد بالسرعة المحددة واتخاذ الاحتياطات اللازمة وقت هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول والأودية؛ حفاظًا على سلامة الجميع.