هل رصدت كارينا كابور نصف مليون دولار لمن يحرج الإمارات؟

المواطن - متابعة

أحدثت النجمة الهندية كارينا كابور ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن تقديمها عرضاً مغرياً إلى لاعبي المنتخب الهندي، وهو دفع نصف مليون دولار للاعب الذي سيتمكن من تسجيل هدف في مرمي الإمارات ضمن فعاليات كأس آسيا.

وتم تداول هذه المعلومة على نطاق واسع بعد فوز الهند على تايلاند بأربعة أهداف ، لكن لا يوجد أي مصدر رسمي على صلة بالفنانة الهندية يؤكد أو ينفي صحة هذه المعلومات.

وفي ذات السياق أكد الكاتب الرياضي الإماراتي عيسى درويش أن ما أثير حول كارينا كابور هو إشاعة كشفت عن ضحالة معلومات المتابعين ومرتادي شبكات التواصل.

وقال درويش منتقدًا مروجي إشاعة كارينا كابور : شائعة صدقها عدد من الإعلاميين وأولهم المعلق الشهير ، ومواقع إخبارية ونشرها آلاف المتابعين.

الممثلة الهندية كارينا كابور ستكافئ كل لاعب هندي يسجل هدفاً في الإمارات في المباراة المقبلة نصف مليون دولار، نقول للمعلق: بدون البحث عن مصدر موثوق .. تويتر هو اختبار لقدرات عقل المتلقي “.

والمعروف أن كارينا كابور خان هي ممثلة هندية ولدت في 21 سبتمبر 1980 في مومباي ولعبت عدة أدوار بطولية في الأفلام الهندية وحازت على عدة جوائز عالمية.

بدأت كارينا كابور مسيرتها عام 2000 في فيلم اللاجئين مع أبهيشيك باتشان نجل الأسطورة أميتاب باتشان وحازت من خلاله على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل ممثلة صاعدة، لتتوالى نجاحاتها عام 2003 بفيلم تشاميلي الذي شهد دخولها مصاف أعلى النجمات أجراً وأكثرهن نجاحاً.

تعرضت كارينا كابور للعديد من الإشاعات في بداية مسيرتها الفنية بسبب مشاركتها البطولة للعديد من الممثلين البارزين أمثال الممثل هريثيك روشان وفاردين خان.