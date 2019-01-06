هل يسجل ديربي عسير الحضور الأكبر جماهيريًّا بملعب ضمك؟

المواطن - خميس مشيط

منذ إقامة أول مباراة على ملعب نادي ضمك الجديد، بتاريخ 28/ 12/ 1438هـ، بدوري الأمير فيصل بن فهد للدرجة الأولى بالموسم الماضي أمام الشعلة وحتى آخر مباراة أمام العدالة في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى هذا الموسم بالأسبوع الماضي؛ أي 25 مباراة في موسمين والملعب لم يشهد اكتمال الطاقة الاستيعابية له جماهيريًّا، وهو الأمر المستغرب جدًّا، خاصة هذا الموسم والذي يقدم فيه ضمك مستويات جيدة جعلته في وصافة جدول الترتيب بنهاية الدور الأول.

وتوقع عدد من الرياضيين والمتابعين أن يسجل ديربي عسير بين متصدر الدوري- بطل الشتاء- (أبها) ووصيفه (ضمك) يوم الأربعاء القادم الرقم القياسي الأكبر في عدد الحضور الجماهيري بملعب ضمك منذ افتتاحه، مرجعين ذلك إلى توفر جميع عناصر التشويق بالمباراة؛ “ديربي تاريخي”، “المتصدر والوصيف”، “حلم الصعود”.

وأجمعوا على أنه لا عذر أبدًا لجماهير منطقة عسير في مساندة قطبيها واللذان باتا مرشحين وبقوة للصعود فيما لو استمرا بنفس التقدم الذي حققاه خلال الدور الأول، ولم يتبقَّ إلا دعم جماهيرهم ومؤازرتهم.