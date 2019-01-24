هنا أسعار العملات العربية مقابل الريال السعودي اليوم الخميس

تباينت أسعار العملات العربية مقابل الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الخميس، وتقدم “المواطن” فيما يلي أسعار العملات مقابل العملة المحلية:
جنيه مصري
1 جنيه مصري = 0.2095 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.7722 جنيه مصري
درهم إماراتي
1 درهم إماراتي = 1.0208 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9796 درهم إماراتي
جنيه سوداني
1 جنيه سوداني = 0.0788 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 12.6972 جنيه سوداني
دينار جزائري
1 دينار جزائري = 0.0317 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 31.5949 دينار جزائري
دينار بحريني
1 دينار بحريني = 9.9454 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني
دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 317.9443 دينار عراقي
دينار أردني
1 دينار أردني = 5.2842 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1892 دينار أردني
دينار كويتي
1 دينار كويتي = 12.3569 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0809 دينار كويتي
ليرة لبنانية
1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 402.4562 ليرة لبنانية
دينار ليبي
1 دينار ليبي = 2.6978 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3707 دينار ليبي
درهم مغربي
1 درهم مغربي = 0.3927 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 2.5465 درهم مغربي
ليرة سورية
1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 137.3496 ليرة سورية
شلن صومالي
1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 154.6694 شلن صومالي
ريال عماني
1 ريال عماني = 9.7392 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني
ريال قطري
1 ريال قطري = 1.0298 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9710 ريال قطري
دينار تونسي
1 دينار تونسي = 1.2659 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.7900 دينار تونسي
ريال يمني
1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 66.7532 ريال يمني