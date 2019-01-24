هنا أسعار العملات العربية مقابل الريال السعودي اليوم الخميس

المواطن - الرياض

تباينت أسعار العملات العربية مقابل الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الخميس، وتقدم “المواطن” فيما يلي أسعار العملات مقابل العملة المحلية:

جنيه مصري

1 جنيه مصري = 0.2095 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.7722 جنيه مصري

درهم إماراتي

1 درهم إماراتي = 1.0208 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9796 درهم إماراتي

جنيه سوداني

1 جنيه سوداني = 0.0788 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 12.6972 جنيه سوداني

دينار جزائري

1 دينار جزائري = 0.0317 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.5949 دينار جزائري

دينار بحريني

1 دينار بحريني = 9.9454 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني

دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 317.9443 دينار عراقي

دينار أردني

1 دينار أردني = 5.2842 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1892 دينار أردني

دينار كويتي

1 دينار كويتي = 12.3569 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0809 دينار كويتي

ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 402.4562 ليرة لبنانية

دينار ليبي

1 دينار ليبي = 2.6978 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3707 دينار ليبي

درهم مغربي

1 درهم مغربي = 0.3927 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5465 درهم مغربي

ليرة سورية

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.3496 ليرة سورية

شلن صومالي

1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 154.6694 شلن صومالي

ريال عماني

1 ريال عماني = 9.7392 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني

ريال قطري

1 ريال قطري = 1.0298 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9710 ريال قطري

دينار تونسي

1 دينار تونسي = 1.2659 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.7900 دينار تونسي

ريال يمني

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7532 ريال يمني