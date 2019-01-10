هواء بارد يستمر اليوم وهذا مساره حتى الأحد المقبل

المواطن - الرياض

توقع خبير الأرصاد الجوية والطقس، حسن كراني، استمرار الهواء البارد حتى نهاية اليوم الخميس، مع طقس غائم ونشاط سطحي للرياح.

وتابع كراني أن بعدها يتراجع الهواء البارد شمالًا ويبدأ الدفء يسود الوسطى، والشرقية، والغربية، والشمالية الغربية.

ولفت كراني إلى أن الدفء سيكون ملموسًا ظهر يوم غد الجمعة حتى حائل، ومع فجر السبت يغطي الشمال، والكويت، ويستمر حتى نهاية الأحد.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم انخفاضًا في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى أقل من الصفر المئوي على مناطق (الجوف، وحائل، وتبوك، والحدود الشمالية)، ونشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق (القصيم، والرياض، والشرقية، ونجران، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة).