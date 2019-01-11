وافيكس 2019 يقدم لأهالي جدة نماذج وخيارات متنوعة لوحدات سكنية على الخارطة

المواطن - جدة

ينظم برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” النسخة الثانية من معرض ومنتدى مشاريع البيع على الخارطة “وافيكس 2019″، الذي يقام برعاية وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل في مدينة جدة لمدة أربعة أيام خلال شهر مارس المقبل.

أوضح ذلك المشرف على التطوير العقاري رئيس لجنة البيع والتأجير على الخارطة المشرف العام على المعرض محمد بن سعود الغزواني، لافتًا إلى أن “وافي” بدأ في الإعداد والتجهيز المبكر للمعرض والجلسات والندوات المصاحبة، مبينًا أن معرض “وافيكس 2019” يأتي في إطار الجهود المبذولة لبرنامج “وافي” في التعريف بهذا النوع من التطوير العقاري وأهميته في توفير الوحدات السكنية لراغبي التملك والشراء المبكر في المشاريع تحت الإنشاء قبل أو خلال مرحلة تنفيذ المشروع، سواء من مستفيدي برنامج سكني التابع للوزارة أو من عملاء مشروعات القطاع الخاص بنظام البيع والتأجير على الخارطة.

وأشار الغزواني إلى أن “وافيكس 2019” سيقدم للزوار نماذج وخيارات متنوعة لوحدات سكنية في عدد من المشاريع العقارية على الخارطة الحاصلة على ترخيص “وافي”، كما سيتيح الفرصة لمشاركة المكاتب الهندسية والمحاسبية الحاصلة على تأهيل برنامج “وافي”، إضافة إلى مشاركة عدد من البنوك والجهات التمويلية في المعرض.

كما سيشارك عدد من شركات التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة، وسيصاحب المعرض جلسات وندوات تناقش مشروعات البيع على الخارطة وتستعرض التجارب الناجحة فيها خلال عقود طويلة والحلول الإسكانية المتميزة التي تم الاستفادة منها.

الجدير بالذكر أن معرض ومنتدى “وافيكس” أقيم العام الماضي بنسخته الأولى في مدينة الرياض كأول معرض متخصص لمشاريع البيع على الخارطة في المملكة، بحضور تجاوز الـ 5 آلاف زائر بما فيهم عدد من الوزراء والمسؤولين والمختصين خلال فترة إقامة المعرض التي امتدت 3 أيام، تم خلالها استعراض العديد من التجارب الدولية الناجحة في مجال البيع على الخارطة.