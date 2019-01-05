وزارة الإسكان توضح.. هل يمكن نقل الترشيح من منطقة إلى أخرى؟

المواطن - الرياض

ردت وزارة الإسكان على استفسار مواطن بشأن إمكانية نقل الترشيح من منطقة إلى منطقة أخرى.

وقالت وزارة الإسكان: إنه لا يمكن نقل الترشيح من منطقة إلى منطقة أخرى، ولكن يمكن رفض المنتج وترتيب رغبات الدعم عن طريق الحساب وفور توفر المنتج المرغوب به سيتم ترشيح الشخص، علمًا بأن رفض المنتج لا يؤثر على أولوية الترشيح.

وتابعت الإسكان أنه يتم ترشيح دفعات جديدة كل يوم 15 من الشهر الميلادي، وأطلقت الوزارة مبادرة تمكن المستفيد من شراء وحدة جاهزة من السوق، وإذا كان الشخص مطابقًا للشروط يمكنه التقديم من خلال الرابط التالي: هنا