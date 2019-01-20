وزارة الخدمة المدنية تُطلق هويتها الجديدة

المواطن - الرياض

أطلقت وزارة الخدمة المدنية هويتها الجديدة، مساء اليوم الأحد، التي تواكب رؤية 2030 وتطلعات المواطنين والمقيمين.

وتتبنى وزارة الخدمة المدنية إستراتيجية التكامل بين مختلف الأجهزة الحكومية والتواصل البناء مع موظفي الخدمة المدنية وتتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية المتميزة من خلال برامج شراكة تعمل على تعزيز وتحسين كفاءة وفاعلية العمل، وأن تكون على مستوى التطلعات، كما تتبنى الاستغلال الأمثل للموارد من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في وقت أسرع وبجهد وتكلفة أقل مع الالتزام بجودة الخدمة.

كما تتبنى وزارة الخدمة المدنية المفهوم الإستراتيجي للتعاملات الإلكترونية للتواصل مع الجهات الخارجية والمواطنين الراغبين في العمل وموظفي الدولة؛ لضمان سرعة ودقة إنجاز المعاملات من خلال تفعيل استخدام التقنية والتواصل الإلكتروني وتبادل المعلومات عبر قنوات الاتصال الآلي المختلفة.

وفي سياق آخر، أكملت وزارة الخدمة المدنية ومن خلال الشراكة الإستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) ربط قواعد البيانات المركزية في وزارة الخدمة المدنية مع وزارتي “النقل” و”العمل والتنمية الاجتماعية” عبر الشبكة الحكومية الآمنة؛ ليرتفع بذلك عدد الوزارات الحكومية التي أكملت وزارة الخدمة المدنية إجراءات الربط الالكتروني معها عبر خدمة “التزام” إلى 5 وزارت، وهي (التعليم والعدل والإعلام والنقل والعمل والتنمية الاجتماعية).