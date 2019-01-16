وزارة العدل تتوعد أرباب العمل المتأخرين في دفع رواتب الموظفين

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة العدل، مساء أمس الأربعاء، أن المحاكم العمالية بدأت تفعيل إيقاع غرامات على المتأخرين في دفع الرواتب وعلى كل من ماطل في أداء حق العامل ودفع أجره في الوقت المحدد.

وأوضحت وزارة العدل في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي، أن المادة 94 من نظام العمل نصّت على أنه إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعَى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق مماطلة ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع أوقعت عليه غرامات مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر.

وأضافت الوزارة أن الأثر الناتج عن تفعيل المادة يحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، وتقليص تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور، وتفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، وتوفير بيئة عمل آمنة.