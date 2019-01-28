وزير الإسكان: لدينا مليون وحدة شاغرة وهذه خطتنا في 2019

المواطن - الرياض

كشف وزير الإسكان، ماجد الحقيل، بعض الأرقام الهامة عن الوحدات السكنية في المملكة والشواغر فيها.

وقال الحقيل في حواره إلى برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية: إن لدينا الآن 6 مليون و900 ألف وحدة سكنية بالمملكة، تستفيد منها 3600 أسرة سعودية، ومليوني أسرة غير سعودية، والشاغر في حدود المليون.

وتابع وزير الإسكان أن تنظيمات وسياسات الإسكان في فترة سابقة أسهمت في وجود فجوة بين العرض والطلب، وعدم وجود خيارات سكنية متنوعة.

وأضاف الحقيل: “نحتاج إلى 160 ألف وحدة سكنية جديدة هذا العام، و202 ألف في العام المقبل لنصل إلى رفع نسبة التملك إلى 60% في 2020.. وتقليل فترة انتظار المواطن للحصول على الدعم، وتمكين الأسر الأشد حاجة والضمانيين من الانتفاع ببرامج إسكانية متخصصة، أهم محاور إستراتيجية وزارة الإسكان”.

واستكمل وزير الإسكان قوله: “في 2017 أتحنا فرصة التملك لـ280 ألف أسرة سعودية، وفي 2018 أتحنا 300 ألف فرصة مختلفة، وعدد من سكنوا بالفعل 67 ألف، ونستهدف تسليم مساكن إلى 90 ألف مواطن عام 2019”.

وأكد أن 107 ألف مواطن تملكوا خارج منظومة الإسكان عام 2018، ونسبة مساهمتنا في القروض العقارية وصلت إلى 90%، مشيرًا إلى أن لدينا مليون مواطن على قوائم انتظار برنامج سكني، و120 ألف فقط على قوائم انتظار.