وزير الإعلام يصادق على ١١٣ قراراً حول حقوق المؤلف

المواطن - الرياض

صادق وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة على ١١٣ قراراً صادراً عن لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف.

كما وجّه بسرعة إنهاء القضايا المنظورة أمام اللجنة استعداداً لنقلها إلى الإدارة العامة لحقوق المؤلف إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية(SIPA) خلال الشهرين القادمين .

وشدد وكيل الإعلام الداخلي سعود بن نصار الحازمي على حرص الوزارة على تطبيق الأنظمة ضد أي انتهاك لحقوق المؤلف، موضحاً أن القضايا التي تنظر فيها اللجنة تتراوح بين الأدبية والفنية وبرامج الحاسب الآلي بالإضافة إلى ضبطيات المراقبين على الأسواق والمحلات التي تزاول أنشطة تدخل في اختصاص حقوق المؤلف.