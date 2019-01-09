وزير الخدمة المدنية: قطعنا شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي ونطمح للأفضل

المواطن - الرياض

زار وزير الخدمة المدنية، الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، جناح وزارة الخدمة المدنية المشارك في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثالثة والثلاثين، وخلال الزيارة اطلع معاليه على محتويات المعرض، وطرق الشرح الإلكترونية وآلياتها، والخدمات المقدمة للزوار والمستفيدين من خدمات الوزارة.

وأكد وزير الخدمة المدنية في كلمة توجيهية للقائمين على أعمال الجناح بأن وزارة الخدمة المدنية تُعد جزءًا من منظومة التنمية الوطنية الشاملة، ومشاركًا جوهريًّا في تنفيذ متطلبات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني وما تسعى إليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعضده الأيمن ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله.

وقال في حديثه مع منسوبي الوزارة: “إن وزارة الخدمة المدنية تشارك بشكلٍ فعالٍ في عجلة التنمية من خلال دورها المحوري في تطوير القطاع العام وبيئة العمل الحكومي، والانتقال بتلك البيئة إلى أن تكون أنموذجًا متطورًا يعتمد أساليب الحداثة والعصرنة، وينعتق من واقع العمل التقليدي إلى آليات البيئة الإلكترونية الذكية، المتسمة بسرعة الإنجاز وسلاسة التنفيذ بجهود كوادرنا الوطنية المؤهلة أمثالكم، فأنتم عماد المستقبل ومنفذو خطط التنمية، كما يشير ولاة الأمر دائمًا”.

وأضاف: “لقد قطعنا شوطًا كبيرًا في التطوير والتحول إلى مجالات العمل الرقمي والإلكتروني، وما زال طموحنا تقديم الأفضل والأشمل، وفي الآونة الأخيرة أطلقنا في وزارة الخدمة المدنية عدة برامج ومبادرات ومشروعات نطمح من خلالها إلى الوصول إلى شمولية التطوير والتحديث، منها مشروع ربط قواعد البيانات المركزية لمنسوبي الجهات الحكومية مع وزارة الخدمة المدنية، وقد تم حتى الآن الربط مع ثلاث جهات حكومية (وزارة التعليم، وزارة العدل، بالإضافة إلى وزارة الإعلام)، وجاري استكمال الربط مع ٨ جهات أخرى تمثل ٨٠٪ من موظفي القطاع العام بحلول منتصف العام ٢٠١٩م؛ وذلك لإيجاد بيئة تحوي بيانات صحيحة آمنة بيننا وبين الجهات الحكومية عبر خدمة “التزام”، كما في محيطنا الداخلي أطلقنا في الوزارة نظام إدارة المهام للانتقال لبيئة عمل لا ورقية تمتاز بالمرونة والسرعة، ودشنت الوزارة أيضًا مرحلتها الأولى من برنامجها الذاتي لتطوير مهارات منسوبيها وخبرات كوادرها الوظيفية، وتطعيم خبراتهم بما يحتاجونه من مقومات العمل الحديثة وثقافة الإنجاز وخدمة العملاء من خلال عدة دورات وأنشطة ميدانية داخل الوزارة وخارجها”.

وختم وزير الخدمة المدنية حديثه بتوجيه الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل، ولمنسوبي وزارة الخدمة المدنية من القائمين على الجناح، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.