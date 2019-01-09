وزير خارجية مصر: التحالف العربي يؤمن مصالح المنطقة ونرفض تدخلات إيران

المواطن - الرياض

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن التحالف العربي بقيادة المملكة يلعب دورًا هامًا في تأمين مصالح الأمن القومي العربي والخليجي.

ورفض شكري، في تصريحات إعلامية له، المحاولات الإيرانية للتدخل في الشأن العربي، مشددًا على أنه يوجد إدراك واسع لأهمية التعاون بين كل من مصر ودول الخليج بقيادة المملكة بسبب الروابط القوية التي تجمعها، كما أن هناك توافقًا ملموسًا على المستوى السياسي، وكذلك العسكري.

كما استنكر شكري محاولات إيران لفرض نفوذها وهيمنتها في النطاق العربي والتأثير على الأوضاع العربية، قائلًا: “هذا غير مقبول.. ومصر كانت واضحة في ذلك”.