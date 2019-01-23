وظائف أكاديمية وبحثية لحملة البكالوريوس بجامعة الملك فهد

وظائف أكاديمية وبحثية لحملة البكالوريوس بجامعة الملك فهد

2019/01/23
الساعة 10:28 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن توفر وظائف أكاديمية وبحثية لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، للعمل في العديد من الأقسام والمراكز التابعة لها.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ومعرفة في اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً، وذلك وفقًا للتفاصيل والمسميات الموضحة بالجدول أدناه.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- ألا يتجاوز عمر المتقدم لوظيفة (معيد) عن 30 سنة، ولوظيفة (محاضر) عن 35 سنة.

3- أن يكون المعدل التراكمي في مرحلتي البكالوريوس والماجستير (3 من 4).

4- أن يكون حاصلًا على الشهادة بنظام الانتظام.

5- معادلة الشهادة في حال الحصول عليها من خارج المملكة.

6- معرفة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً.

التخصصات والشروط: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

موعد التقديم: التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 17/ 05/ 1440هـ وينتهي بتاريخ 17/ 06/ 1440هـ.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 



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