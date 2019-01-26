وظائف أمنية وتقنية وإدارية شاغرة بشركة الاتصالات

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف أمنية وتقنية وإدارية بجدة والرياض لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس أو الماجستير، بمسمى (مدير المناوب، ومشرف السلامة والأمن، وكبير محللي عمليات خدمة العملاء، وأخصائي دعم تقنية المعلومات، وأخصائي أول عمليات تقنية المعلومات، ومحلل مبيعات أول، ومحلل الأعمال أول)، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير المناوب (Duty Manager) (الرياض، وجدة):

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

– يفضّل وجود شهادة في السلامة والأمن.

– خبرة ما بين 4 إلى 6 سنوات في مجال تقنية أو صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

2- مشرف السلامة والأمن (Safety & Security Supervisor) (جدة، والرياض):

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

– يفضّل وجود شهادة في السلامة والأمن.

– خبرة ما بين 6 إلى 7 سنوات في مجال تقنية أو صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

3- كبير محللي عمليات خدمة العملاء (Senior Customer Service Operations Analyst) (الرياض):

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال أو نظم المعلومات الإدارية أو التسويق.

– خبرة ما بين سنتين إلى 4 سنوات في خدمة العملاء.

4- أخصائي دعم تقنية المعلومات (IT Support Specialist) (الرياض):

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات أو التسويق أو تخصص ذات صلة.

– خبرة ما بين 4 إلى 6 سنوات في مجال الخدمات الفنية والصيانة.

5- أخصائي أول عمليات تقنية المعلومات (Senior IT Operations Technicians) (الرياض):

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات.

– خبرة ما بين 5 إلى 7 سنوات في دعم تطوير المنتجات.

6- محلل مبيعات أول (Senior Sales Analyst) (الرياض):

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المبيعات أو التسويق أو تخصص ذات صلة.

– خبرة ما بين سنتين إلى 4 سنوات في مجال المبيعات أو خدمة العملاء أو مجال التقنية أو صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

7- محلل الأعمال أول (Senior Business Analyst) (الرياض):

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال أو نظام إدارة المعلومات.

– خبرة ما بين سنتين إلى 4 سنوات في إدارة البرنامج أو المشروع.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/02/02م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).