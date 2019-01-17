وظائف إدارية شاغرة في الشركة السعودية للصناعات العسكرية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو الاقتصاد، أو المالية، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مراجع داخلي.

. مساعد مدير- التدقيق الداخلي.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يناير 2019م.

وبينت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)