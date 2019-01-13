وظائف إدارية شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة الجبيل.

وأبرزت شركة صدارة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي العقود: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الكيمياء، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

. أخصائي التدقيق (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، علوم الكمبيوتر، هندسة الحاسب الآلي، نظم إدارة المعلومات)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت شركة صدارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 يناير 2019م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)