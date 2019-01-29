وظائف إدارية شاغرة لدى شركة موبايلي في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي تحليل أعمال خدمة العملاء (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

. مدير عمليات التخزين (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والاقتصاد).

. أخصائي توصيل تقنية المعلومات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، علوم الحاسب، تقنية المعلومات).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 فبراير 2019م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)