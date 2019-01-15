وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بشركة علم

المواطن - الرياض

أعلنت شركة علم عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن (LinkedIn) توفر وظائف إدارية شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مستشار الابتكار Innovation Consultant)، لحملة درجة البكالوريوس أو ماجستير في تقنية المعلومات أو نظم المعلومات الإدارية أو تخصص ذات صلة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مستشار الابتكار (Innovation Consultant).

الشروط:

– درجة البكالوريوس أو ماجستير في تقنية المعلومات أو نظم المعلومات الإدارية أو تخصص ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد 2019/01/13م وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع LinkedIn قبل التقديم على الوظيفة)، (اضغط هنا).