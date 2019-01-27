وظائف إدارية وفنية شاغرة في فنادق هيلتون بالرياض والظهران

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من الرياض، والظهران.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعد مدير المبيعات (الظهران).

. رئيس الحسابات (الظهران).

. فني الصوت والفيديو والإضاءة (الرياض).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يناير 2019م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا)