وظائف إدارية وهندسية شاغرة في الكفاح القابضة

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في الكفاح القابضة

2019/01/16
الساعة 7:01 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدخل بيانات (عدد وظيفتين).

. مهندس مراقبة التكاليف – مشاريع تقنية المعلومات.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 مارس 2019م.

وأكدت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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