وظائف شاغرة بلجنة المساهمات العقارية

المواطن - الرياض

أعلنت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) توفر وظيفتين شاغرتين لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بمنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، بمسمى (ممثل اللجنة لدى المحاكم والجهات الحكومية)، لحملة البكالوريوس أو الماجستير في القانون أو الشريعة، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– ممثل اللجنة لدى المحاكم والجهات الحكومية.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير أو البكالوريوس في القانون أو الشريعة.

2- خبرة لا تقل عن سنتين لحملة الماجستير وثلاث سنوات لحملة البكالوريوس.

3- يشترط أن يكون المتقدم مقيماً بمنطقة مكة المكرمة أو بالمنطقة الشرقية.

نبذة عن اللجنة:

– تتشكل اللجنة برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، وكذلك أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين.

طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي مع كتابة (اسم المتقدم والمنطقة):

[email protected]