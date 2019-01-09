وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في الرياض وحائل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

• مدير الصيانة والدعم الفني (حائل).

• مهندس ثالث- تميز العمليات (الرياض).

• محلل أول- إدارة الأداء (الرياض).

• مشرف- مبيعات مناولة المواد (حائل).

• مشغل ثالث- ماكينات وآلات (حائل).

وأفادت شركة التصنيع، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 يناير 2019م.

وأشارت شركة التصنيع إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)